В РК экспорт сократился, потребительские цены выросли

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В условиях замедления роста мировой экономики РК вынуждена справляться с такими факторами дестабилизации как продолжение торгового конфликта США и Китая, ограничительные меры Японии, неопределённая ситуация на рынке полупроводников. Об этом говорится в докладе министерства планирования и финансов РК, представленном 13 декабря. Сообщается, что правительство продолжает прилагать максимум усилий по управлению рисками и подготовке платформы для улучшения экономической ситуации следующем году. Производство в сфере услуг выросло в ноябре на 0,3% по сравнению с октябрём, а в обрабатывающей промышленности на 1,7%. Общий объём промышленного производства в стране сократился на 0,4%. Экспорт сократился на 14,3% в годовом исчислении, продолжив спад двенадцатый месяц подряд. Инвестиции в производственные мощности сократились на 0,8%. Потребительские цены выросли на 0,2% в годовом исчислении.