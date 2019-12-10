Разрыв между Югом и Севером по уровню развития постоянно растёт

Photo : YONHAP News

В прошлом году ВНД на душу населения РК составил 36 млн 800 тыс. вон или 31.300 долларов. Это в 26 раз больше, чем в КНДР. В 2016 году разница между Югом и Севером составляла 22 раза, в 2017 году 23 раза. Общий ВНД в РК составил 1 трлн 600 млрд долларов. Это в 53 раза больше, чем в КНДР. Примечательно, что в 1990 году РК опережала КНДР в 5,7 раза. В прошлом году рост северокорейской экономики составил минус 4,1%. Это минимальная отметка с 1997 года, когда она составила 6,5%. В прошлом году общий объём внешней торговли КНДР составил 2 млрд 843 млн долларов. Это практически вдвое меньше, чем в предыдущем году. Такой спад объяснятся влиянием санкций ООН. Нынешний показатель является самым низким за последние восемь лет и составляет 1/401 от южнокорейского показателя.