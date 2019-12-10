17 декабря РК объявит об оперативном развёртывании истребителей-невидимок F-35A

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17 декабря южнокорейские военно-воздушные силы официально объявят об оперативном развёртывании истребителей-невидимок пятого поколения F-35A. В соответствии с планом, до 2021 года отечественные ВВС должны получить 40 самолётов F-35A, пока их получено 13. Как сообщили в штабе ВВС, церемония пройдёт за закрытыми дверями на авиабазе в Чхончжу провинции Чхунчхон-Пукто. Поскольку истребители пятого поколения представляют собой ключевой стратегический актив страны, все связанные с ними мероприятия требуют высокого уровня безопасности,- сообщил представитель штаба. Поступление на вооружение истребителей-невидимок пятого поколения F-35A позволит повысить оперативные возможности ВВС и готовность к отражению внешней угрозы. Кроме того, до конца года должны поступить на вооружение четыре беспилотных разведывательных самолёта RQ-4 Block 30 Global Hawk