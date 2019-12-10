Коэффициент вероятности банкротства в РК – минимальный с 2007 года

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Риск суверенного дефолта, или коэффициент вероятности банкротства, находится в РК на рекордно низком уровне, учитывая увеличение вероятности перемирия в торговой войне между США и Китаем. По данным министерства планирования и финансов, на внебрижевом рынке Нью-Йорка пятилетний кредитный дефолтный своп (CDS) премиум составил 12 декабря 25 пунктов, что является самой низкой отметкой с 29 октября 2007 года. В правительстве РК отмечают, что в прошлом году отметка снизилась до 36 пунктов благодаря улучшению межкорейских отношений, затем вновь пошла вверх. В прошлом месяце она вновь упала до 27 пунктов на фоне первых результатов торговых переговоров США и Китая.