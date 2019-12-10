В РК самая высокая по ОЭСР доля курящих мужчин

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По состоянию на 2017 год доля курящих среди мужчин в возрасте старше 15 лет составила в РК 31,6%. Это самый высокий показатель среди стран Организации экономического сотрудничества и развития после Турции, где он составляет 40,1%. Об этом сообщили в Национальном статистическом управлении. Между тем, показатель среди женщин оказался самым низким – 3,5%. Такая разница заключается в отрицательном отношении в стране к курящим женщинам. Между тем, среди мужчин уровень курения постоянно снижается. Особенно это касается категории людей с наиболее высоким уровнем дохода. К примеру, в 1998 году показатель составлял 66,3%, а в 2010 году 48,3%, и эта тенденция продолжается.