Продажи японских автомобилей в РК продолжают уменьшаться

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Объём производства в автомобильной отрасли РК сократился в ноябре на 11,3%, а продажи на внутреннем рынке - на 1,3% в годовом исчислении. Об этом сообщили в пятницу в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Продажи отечественных автомобилей на внутреннем рынке сократились на 3,1%. Показатель импортных машин вырос на 8,9%. Всего было продано 160.586 автомобилей. Особо стоит отметить, что показатель японских автомобилей составил лишь 2.357 машин, что на 56,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Такой спад продолжается с июля, когда Япония объявила об ограничении экспорта в РК стратегического сырья.