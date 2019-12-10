Samsung Electronics дополнительно вложит 8 млрд долларов в завод в Китае

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Samsung Electronics начала второй этап инвестирования в свой второй полупроводниковый завод в китайском Сиане. Об этом сообщил вице-президент компании Кан Бон Ён. По его словам, речь идёт о сумме в 8 млрд долларов. Ранее, в октябре данный объект посетил премьер Госсовета Китая Ли Кэцян. Тогда он сообщил, что всего сюда будет инвестировано 15 млрд долларов. Это 7 млрд долларов изначально запланированных вложений, а также дополнительно 8 млрд долларов. Компания намерена завершить начатое в начале прошлого года строительство второго завода к концу этого года. Дополнительные средства пойдут на оптимизацию производственного процесса. Там планируется производить V-NAND модули флеш-памяти.