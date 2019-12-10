ЦТАК: КНДР применит новые технологии для сдерживания ядерных угроз США

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14 декабря агентство ЦТАК сообщило об успешно проведённых накануне на полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни очередных «крайне важных» испытаниях оборонных технологий со ссылкой на заявление начальника Генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхона. По его словам, полученные технологии и результаты оборонных испытаний будут применены для создания «нового стратегического оружия, призванного надёжно сдерживать и подавлять ядерные угрозы США. Пак Чон Чхон отметил также, что Пхеньян готов ответить на любые политические и военные провокации враждебных сил. Подробностей, как и раньше, в сообщении ЦТАК не содержится. Между тем, с учётом содержания заявления эксперты предположили, что Север провёл новые испытания ракетных двигателей.