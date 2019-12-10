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Экономика

За 11 месяцев 2019 года численность занятого населения РК увеличилось на 281 тыс. человек

Write: 2019-12-16 10:46:08Update: 2019-12-16 10:54:04

За 11 месяцев 2019 года численность занятого населения РК увеличилось на 281 тыс. человек

Photo : YONHAP News

С января по ноябрь этого года численность занятого населения РК возросла на 281 тыс. человек в годовом исчислении. Об этом сообщили в Национальном статистическом управлении. Показатель в три раза превысил прошлогодний, который составил за аналогичный период 97 тыс. человек. Значительная часть новых рабочих мест пришлась на вакансии, созданные правительством для пожилых людей. Одновременно указывается на снижение количества занятых в возрастной категории  от 30 до 40 лет на 58 тыс. человек, от 40 до 50 лет - на 165 тыс. человек. По состоянию на ноябрь уровень занятости в возрастной группе от 30 до 40 лет вырос на 0,8%, составив 78,6%, а от 40 до 49 лет сократился на 1,1%, составив 78,4%. 
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