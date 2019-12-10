В Мадриде состоялась встреча глав МИД РК и Японии

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15 декабря в Мадриде на полях встречи министров иностранных дел стран-членов форума ''Азия - Европа'' (АСЕМ) состоялся короткий контакт глав МИД РК и Японии Кан Гён Хва и Тосимицу Мотэги. Глава южнокорейского МИД приветствовала проведение в тот же день в Токио переговоров представителей двух стран о сотрудничестве в сфере экспорте, выразив надежду на то, что они приведут к отмене японских ограничительных мер на экспорт в РК стратегического, высокотехнологичного сырья. Стороны сошлись во мнении о важности продолжения тесного сотрудничества по северокорейской ядерной проблеме. Они также договорились продолжать подготовку к встрече президента РК Мун Чжэ Ина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в рамках намеченного на 24 декабря трёхстороннего южнокорейско-китайско-японского саммита в китайском городе Чэнду.