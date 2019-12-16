Стивен Бигэн предложил Северу провести встречу

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16 декабря специальный представитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн, находящийся с визитом в Сеуле, предложил КНДР провести встречу. Своё предложение он озвучил на пресс-конференции, состоявшейся после встречи со специальным представителем РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном. Он заявил, что лично сообщит об этом своему северокорейскому партнёру по переговорам. ''Мы находимся здесь, и вы знаете, как выйти с нами на контакт'' – заявил Стивен Бигэн. Он также отметил, что США не ограничивают переговоры с КНДР никакими сроками. Как отметил Бигэн, Дональд Трамп заявил о том, что Ким Чон Ын также прилагает максимум усилий для достижения единых с американской стороной целей. Стивен Бигэн подчеркнул, что США знают о потенциале Севера, одновременно отметив, что его провокационные действия не оказывают никакой помощи в налаживании мира на Корейском полуострове. Спецпредставитель США заявил: ''Мы можем выбрать лучший путь. США не могут этого сделать в одиночку''.