В ноябре экспорт РК сократился на 14,4%

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Южнокорейский экспорт сократился в ноябре на 14,4% в годовом исчислении, составив 44 млрд 100 млн долларов. Об этом сообщили 16 декабря в Таможенном управлении РК. Импорт сократился на 13% до 40 млрд 700 млн долларов. Профицит торгового баланса сохраняется 94-й месяц подряд, составив 3 млрд 300 млн долларов. Отмечен рост поставок бытовой электроники на 4,4%, а автомобилей - на 0,4%. Одновременно экспорт одного из важнейших наименований экспортной продукции РК – полупроводников - сократился на 30,9%. Поставки за рубеж нефтепродуктов снизились на 12,2%, средств беспроводной связи - на 4,6%, судов - на 63%. Экспорт вырос на Ближний Восток, а в Китай, США, ЕС и Японию снизился.