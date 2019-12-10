РК на 29-м месте в мире по продовольственной безопасности

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По данным британского исследовательского центра The Economist Intelligence Unit, южнокорейский индекс продовольственной безопасности (The Global Food Security Index) составил 73,6 балла. Таким образом, она заняла 29-е место из 113-ти стран, учитываемых рейтингом. Данный индекс призван показать политику государств и эффективность работы их учреждений в сфере продовольственной безопасности. В исследовании проводится анализ трёх основных критериев: уровень доступности и потребления продуктов питания, их наличие и достаточность, уровень качества и безопасности. В тройку лидеров вошли Сингапур, Ирландия и США. Между тем, по объёму природных ресурсов и потенциалу восстановления продовольственных запасов, который рассчитывается из оценки влияния климатических изменений и уровня загрязнения ресурсов, РК на 61-м месте.