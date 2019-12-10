В РК наблюдается слабое взаимодействие профсоюзов и работодателей

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Количество рабочих дней, потерянных в связи с разногласиями рабочих и работодателей, в РК в два раза больше, чем в Великобритании, в семь раз больше, чем в США и в 173 раз, чем в Японии. Об этом свидетельствуют представленные результаты исследования, проведённого Корейским институтом труда. По словам экспертов института, за десять лет среднегодовое количество таких дней на 1 тыс. рабочих в РК составило 42 тыс., в Великобритании 23 тыс., в США 6 тыс., в Японии лишь 245 дней. При этом, если за десять лет в РК уровень вступления рабочих в профсоюзы практически не изменился, держась на 10%, то в других странах показатель немного снизился, но он гораздо выше, чем в РК. Эксперты рекомендуют создать условия более эффективного взаимодействия профсоюзов и работодателей.