В Приморском крае создадут индустриальный парк для южнокорейских компаний

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РК и Россия приняли решение о формировании на территории Приморского края индустриального парка для южнокорейских компаний. По данным Корейской земельной жилищной корпорации, 13 декабря в Москве её генеральный директор Пён Чхан Хым подписал предварительное соглашение о реализации проекта с гендиректором Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта' Леонидом Петуховым и генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока Асланом Канукоевым. Данный проект возглавляет Корейская земельная жилищная корпорация. Он нацелен на создание индустриального парка в 15 км от Владивостока, в пределах территории опережающего развития "Надеждинская", на площади 50 гектаров. Данная инициатива является частью южнокорейской стратегии укрепления двусторонних отношений ''девять мостов сотрудничества''. В феврале было подписано соглашение о намерениях по реализации проекта индустриального парка на территории Приморского края. В мае южнокорейская корпорация приступила к подготовке технико-экономического обоснования проекта. К концу февраля 2020 года планируется подписание соглашения о сотрудничестве с семью первыми резидентами.