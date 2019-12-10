Линдси Грэм: Если КНДР испытает МБР, он лишится возможности договориться с США

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В Конгрессе США активно комментируют сообщений Пхеньяна о проведении на полигоне Сохэ «важных испытаний» военных технологий. Сенавтор-республиканец Линдси Грэм заявил, что, в случае проведения нового испытания ядерного оружия или межконтинентальной баллистической ракеты, Пхеньян потеряют шанс договориться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщило 15 декабря издание The Hill. По словам Грэма, в этом случае конфликт неизбежен, так как США не позволят Северу создать военную мощь, способную нанести удар по США ядерным оружием. Вместе с тем, Линдси Грэм не уточнил, на какие меры пойдёт Вашингтон, если Пхеньян совершит вышеуказанные действия. Председатель подкомитета по делам Восточно-Тихоокеанского региона Сената США Кори Гарднер, между тем, написал в Twitter, что администрации Трампа следует вернуться к максимальному давлению на Север, чтобы Пхеньян не повторял ошибки прошлого.