Саммит ООН по климату в Мадриде завершился безрезультатно

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25-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) завершилась без конкретных результатов. Мероприятие проходило в Мадриде при участии представителей 197 стран. Он должен был официально завершиться 13 декабря. Стороны, в частности, пытались договориться о конкретных мерах по снижению выбросов парниковых газов. Но, несмотря на продление обсуждения, достичь консенсуса не удалось. Участники саммита не одобрили соглашение, в котором содержится призыв в 2020 году принять более амбициозные обязательства. Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Участники инициативы обязались в следующем году представить ООН план сокращения выбросов парниковых газов, а с 2021 года приступить к его исполнению, в том числе за счёт скупки квот на выбросы у других стран. Однако стороны не могут урегулировать некоторые детали. РК к 2030 году намерена приобрести квоты на выброс до 16 млн тонн парниковых газов.