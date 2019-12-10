Мун Чжи Ин и Стивен Бигэн обсудили ситуацию на Корейском полуострове

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Спецпредставитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн, находящийся с визитом в Сеуле, встретился в понедельник с президентом РК Мун Чжэ Ином. Это вторая встреча сторон с сентября прошлого года. Представитель администрации президента Хан Чжон У сообщил, что Мун Чжэ Ин оценил вклад Стивена Бигэна в установление режима мира и денуклеаризации на Корейском полуострове, призвав его продолжать работу в этом направлении. В свою очередь, Бигэн выразил готовность продолжать усилия в решении этих задач. Позднее в тот же день он встретился с начальником управления национальной безопасности администрации президента Чон Ый Ёном. Состоялся обмен мнениями о нынешней ситуации в сфере безопасности, достигнута договорённость продолжать тесный диалог.