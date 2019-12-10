РК – четвёртый в мире по величине импортёр американского вооружения

РК является четвёртым по величине импортёром американского оружия в мире за последние десять лет. Как сообщили в Корейском агентстве по контролю за технологиями и качеством оборонной продукции, с 2009 по 2018 год США продали вооружение разным странам на сумму 93 млрд 100 млн долларов. Среди этих стран на первом месте по сумме закупок Саудовская Аравия – 13 млрд 400 млн долларов. Далее следуют Австралия – 7 млрд 700 млн долларов, Объединённые Арабские Эмираты – 6 млрд 900 млн долларов, РК – 6 млрд 200 млн долларов. Япония на восьмой позиции – 3 млрд 600 млн долларов. Какие именно виды вооружений закупала РК, не указывается. Из открытых источников известно, что южнокорейские военные приобретают американские истребители F-35A, беспилотные разведывательные самолёты RQ-4 Block 30 Global Hawk и другие. За указанный период 56,1% всего объёма проданного за рубеж американского вооружения составили самолёты, 16,5% - ракеты, 11,8% - бронетехника.