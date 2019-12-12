Россия и Китай представили в СБ ООН проект резолюции о смягчении санкций против КНДР

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16 декабря Россия и Китай представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции с призывом смягчить санкционное давление на КНДР. Как отмечается, данная инициатива преследует цель улучшить гуманитарную ситуацию на Севере. По данным агентства ТАСС, располагающем копией документа, во втором пункте резолюции говорится, что Совбез ООН «должен адаптировать применяемые к КНДР санкционные меры в виду того, что страна выполняет свои обязательства по соответствующим резолюциям». В шестом пункте предлагается снять ограничения, которые «напрямую затрагивают жизнь гражданского населения КНДР». Одновременно в документе говорится о поддержке северокорейско-американского диалога на всех уровнях, содержится призыв к практическим шагам по сокращению военной напряжённости на Корейском полуострове и предотвращению военной конфронтации. Предлагается вывести из-под санкций промышленное оборудование и транспортные средства, которые неприменимы для ядерной и ракетной программ КНДР, а также предметы домашнего обихода. Предлагается отменить запрет на экспорт северокорейских морепродуктов и текстиля, вывести из-под санкций проекты межкорейского сотрудничества в сфере железных и автодорог. В госдепартаменте США, между тем, подчеркнули, что сейчас не время для смягчения санкций против КНДР.