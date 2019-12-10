Представители РК и Японии обсудили вопросы контроля за экспортом

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16 декабря представители РК и Японии провели в Токио двусторонний диалог по экспортной политике. Предыдущая встреча проходила в июне 2016 года в Сеуле. Южнокорейскую делегацию возглавил генеральный директор по торговой политике министерства промышленности, торговли и энергетики Ли Хо Хён, а японскую – генеральный директор по торговому контролю министерства экономики и промышленности Ёичи Ида. Переговоры продлились около 10 часов, на 3 часа дольше, чем было запланировано. Стороны сошлись во мнении, что в ходе диалога им удалось повысить взаимопонимание по вопросу управления системами экспорта двух стран. Они пришли к заключению о необходимости повышения эффективности контроля за экспортом. Решено в ближайшее время продолжить переговоры в Сеуле. Японские СМИ выразили предположение, что 22 декабря стороны проведут переговоры на уровне министров.