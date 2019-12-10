Объём внешней торговли РК третий год подряд превышает 1 трлн долларов

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В этом году общий объём внешней торговли РК вновь превысил отметку в 1 трлн долларов. Об этом сообщили 16 декабря в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Впервые данный показатель был достигнут в 2011 году, но в 2015 и 2016 годах его не удалось достичь из-за глобального экономического спада. В этом году данный результат показателен тем, что он стал возможен на фоне неблагоприятных внешних факторов, включая распространение протекционизма в торговле, продолжение торгового конфликта между США и Китаем, японские ограничительные меры на экспорт в РК высокотехнологичного сырья. До сих пор только десять стран мира достигали объёма внешней торговли в 1 трлн долларов. Как полагают, РК седьмой год подряд сохранит за собой девятое место в мире по объёму товарооборота.