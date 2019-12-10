Президент США будет разочарован новыми разработками Пхеньяна в ядерной сфере

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Президент США Дональд Трамп будет разочарован, если выяснится, что Пхеньян осуществляет новые разработки в ракетной и ядерной сферах. Такое заявление он сделал 16 декабря в ходе встречи с журналистами в Белом доме. Трамп также сказал, что США наблюдают за ситуацией. Заявление Дональда Трампа может быть нацелено на сдерживание провокационной деятельности КНДР, которая в последнее время повышает жёсткость своей риторики в отношении США. 8 декабря Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter: ''Ким Чон Ын слишком многое может потерять, на самом деле вообще всё, если будет предпринимать враждебные действия».на самом деле вообще всё, если будет предпринимать враждебные действия».