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Экономика

РК на третьем месте в мире по темпам роста задолженностей домохозяйств по отношению к ВВП

Write: 2019-12-17 10:54:06Update: 2019-12-17 11:06:57

РК на третьем месте в мире по темпам роста задолженностей домохозяйств по отношению к ВВП

Photo : YONHAP News

По состоянию на конец второго квартала этого года объём задолженностей южнокорейских домохозяйств составил 92,9% ВВП. Это восьмой по величине показатель среди 43-х стран, участвовавших в исследовании, которое проводилось Банком международных расчётов (BIS). Темпы роста данной отметки в РК составили 2,6% в годовом исчислении. Это третий показатель в мире после Гонконга – 4,3%, и Китая – 3,9%. Сообщается, что в стране в течение девяти лет, начиная с третьего квартала 2010 года, задолженности домохозяйств росли быстрее, чем экономика. В этой связи правительству рекомендовано обеспечить рост доходов домохозяйств и экономики в целом. 
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