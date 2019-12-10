РК на третьем месте в мире по темпам роста задолженностей домохозяйств по отношению к ВВП

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По состоянию на конец второго квартала этого года объём задолженностей южнокорейских домохозяйств составил 92,9% ВВП. Это восьмой по величине показатель среди 43-х стран, участвовавших в исследовании, которое проводилось Банком международных расчётов (BIS). Темпы роста данной отметки в РК составили 2,6% в годовом исчислении. Это третий показатель в мире после Гонконга – 4,3%, и Китая – 3,9%. Сообщается, что в стране в течение девяти лет, начиная с третьего квартала 2010 года, задолженности домохозяйств росли быстрее, чем экономика. В этой связи правительству рекомендовано обеспечить рост доходов домохозяйств и экономики в целом.