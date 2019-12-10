Стивен Бигэн: США готовы к сбалансированной договорённости с КНДР

Photo : YONHAP News

США готовы к сбалансированной договорённости с КНДР путём гибких мер. Об этом заявил спецпредставитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн в ходе состоявшейся 16 декабря в Сеуле встречи с министром по делам воссоединения РК Ким Ён Чхолем. Министр, в свою очередь, подчеркнул необходимость продолжения совместных усилий для достижения реальных подвижек в диалоге между КНДР и США. Бигэн заявил, что США путём диалога добьются выполнения обещаний северокорейского и американского лидеров, данных в ходе саммита в Сингапуре. Стороны также договорились продолжать тесное сотрудничеств в достижении единых целей по установлению мира и денуклеаризации на Корейском полуострове.