РК и ОАЭ укрепляют сотрудничество в сфере безопасности

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16 декабря в Сеуле состоялась встреча министров обороны РК и ОАЭ Чон Гён Ду и Мохаммед Аль-Боварди. Участники встречи обсудили пути укрепления сотрудничества. Глава южнокорейского оборонного ведомства рассказал своему коллеге об усилиях РК по налаживанию режима мира и денуклеаризации на Корейском полуострове, призвав оказать поддержку в этом вопросе. Мохаммед Аль-Боварди заявил, что будет неизменно поддерживать усилия южнокорейского правительства, одновременно призвав южнокорейскую сторону проявить интерес к ситуации на Ближнем Востоке. Стороны высоко оценили повышение уровня двустороннего диалога, договорившись продолжать развитие военно-технического сотрудничества, обменов в сфере информационной и кибербезопасности.