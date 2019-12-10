В КНДР выросло производство продовольствия

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В этом году объём производства продовольственных культур в КНДР составил 4 млн 640 тыс. тонн, что на 2% или 90 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Как сообщили в Управлении по развитию сельскохозяйственных районов РК, такие данные получены на основе анализа погодных условий, ситуации с поставками удобрений, спутниковых снимков, материалов отечественных и зарубежных исследовательских учреждений. Наибольшая доля производства продовольствия пришлась на рис – 2,2 млн тонн. Далее следуют кукуруза, картофель, ячмень и другие. Нынешнее увеличение показателя может быть связано с благоприятными погодными условиями, незначительными последствиями тайфунов и другими факторами.