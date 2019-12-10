РК и США проводят пятый раунд переговоров по соглашению о распределении совместных оборонных расходов

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17 декабря в Сеуле начался пятый раунд переговоров по подготовке соглашения о распределении совместных оборонных расходов в следующем году. Стороны представляют Чон Ын Бо и Джеймс Дехарт. Четвёртый раунд проходил две недели назад в Вашингтоне. В течение двух дней участники консультаций попытаются достичь договорённости по размеру расходов южнокорейской стороны. По некоторым данным, американская сторона требует повысить его с нынешних 892 млн долларов до 5 млрд долларов, чтобы Сеул покрывал расходы, связанные с совместными военными учениями союзников и поддержкой семей американских военнослужащих. Южнокорейская делегация намерена вести переговоры в рамках действующего соглашения. Эксперты полагают, что достижение договорённости в этом году представляется сложной задачей.