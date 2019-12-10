Меры правительства РК по улучшению системы медицинского страхования оказались эффективными

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В 2018 году вступили в силу меры правительства Мун Чжэ Ина по расширению числа категорий граждан страны, покрываемых медицинской страховкой. Выяснилось, что в прошлом году уровень страхового покрытия различных медицинских услуг составил 63,8%, что на 1,1% выше, чем в предыдущем году. То есть, если граждане выплатили в качестве страховых взносов 1 тыс. долларов, то с помощью страховки вернули 638 долларов на медицинские услуги. В случае тяжёлых заболеваний, в том числе онкологических, покрытие составило 81,2%, впервые превысив 80%. В случае с детьми в возрасте до 5 лет и пожилыми людьми старше 65 лет отметка достигла 70%, что является максимальным уровнем с 2010 года. Примерно на 17% были снижены затраты на дорогостоящее лечение малообеспеченных групп населения. На изменение системы медстрахования в прошлом году было потрачено примерно 2 млрд долларов. Одновременно в небольших частных клиниках увеличилась доля услуг, не покрываемых страховкой. Это связано со стремлением данных учреждений повысить доходы.