С 2022 года в РК начнётся сокращение экономически активного населения в возрасте от 15 до 64 лет

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С 2022 года численность экономически активного населения страны в возрасте от 15 до 64 лет начнёт сокращаться. Доклад с таким прогнозом на период с 2018 по 2028 год был представлен 17 декабря министерством труда и занятости РК. Указывается, что за столь резким изменением структуры населения стоят такие факторы как низкая рождаемость и старение общества. По данным Национального статистического управления, население в возрасте старше 15 лет пока увеличивается, но темпы роста замедляются. При этом численность возрастной группы от 15 до 64 лет сокращается, и темпы спада набирают обороты. Если в прошлом году доля экономически активного населения в этой возрастной группе составила 25 млн 514 тыс. человек, то в 2028 году, по прогнозам, она составит 24 млн 816 тыс. человек. При этом участие людей данного возраста в экономической деятельности увеличится к 2028 году с 69,3% до 72,6%, учитывая рост экономики.