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В мире

Марк Эспер: КНДР может продолжить испытания

Write: 2019-12-17 14:22:26Update: 2019-12-17 15:31:24

Марк Эспер: КНДР может продолжить испытания

Photo : YONHAP News

КНДР может продолжить испытания, если не будет удовлетворена ходом двусторонних переговоров. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер в интервью агентству Reuters в самолёте, возвращаясь из Люксембурга в Вашингтон. Он, в частности, сказал: "Мы наблюдали заявления об испытаниях. Я думаю, что испытания крайне вероятны, если северокорейцы  не будут удовлетворены ходом переговорного процесса". При этом он не уточнил, о каких именно испытаниях может идти речь. Эспер также сказал: "Я наблюдаю за Корейским полуостровом уже четверть века, и поэтому знаком с их стратегией и тактикой запугивания. Считаю, что нам следует серьёзно отнестись к этому и приступить к обсуждению политического соглашения, которое позволит провести денуклеаризацию полуострова". 
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