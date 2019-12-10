Марк Эспер: КНДР может продолжить испытания

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КНДР может продолжить испытания, если не будет удовлетворена ходом двусторонних переговоров. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер в интервью агентству Reuters в самолёте, возвращаясь из Люксембурга в Вашингтон. Он, в частности, сказал: "Мы наблюдали заявления об испытаниях. Я думаю, что испытания крайне вероятны, если северокорейцы не будут удовлетворены ходом переговорного процесса". При этом он не уточнил, о каких именно испытаниях может идти речь. Эспер также сказал: "Я наблюдаю за Корейским полуостровом уже четверть века, и поэтому знаком с их стратегией и тактикой запугивания. Считаю, что нам следует серьёзно отнестись к этому и приступить к обсуждению политического соглашения, которое позволит провести денуклеаризацию полуострова".