Президент РК предложил кандидатуру Чон Сэ Гюна на пост премьер-министра

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Президент РК Мун Чжэ Ин предложил на пост следующего премьер-министра кандидатуру бывшего спикера Национального собрания Чон Сэ Гюна. Глава государства сообщил об этом 17 декабря на брифинге. Эксперты полагают, что выбор Чон Сэ Гюна связан со стремлением обновить атмосферу в госструктурах и активизировать работу по реализации государственной политики. Чон Сэ Гюн считается специалистом по вопросам экономики и человеком, способным на новом посту обеспечить большее единство правительства и парламента. Кроме того, перестановка связана также с планами нынешнего главы правительства Ли Нак Ёна принять участие в парламентских выборах, намеченных на следующий год. Чон Сэ Гюн окончил юридический институт университета Корё, а затем 17 лет работал в корпорации SsangYong Group. При бывшем президенте Ро Мун Хёне он занимал пост министра промышленности и энергетики, был спикером Национального собрания 20-го созыва, имея опыт в налаживании сотрудничества между правящими и оппозиционными силами.