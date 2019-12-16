Сенат США утвердил оборонный бюджет на 2020 год

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Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об ассигнованиях на национальную оборону на 2020 финансовый год. Размер бюджета 738 млрд долларов, что на 3,1% больше, чем годом ранее. На основные нужды Пентагона выделяются 635 млрд долларов, 71,5 млрд долларов - на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии и Йемене, а также противодействие террористам в других странах. 31,5 млрд долларов планируется направить на поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию. 86 сенаторов поддержали законопроект, 8 голосовали против. Документ предусматривает сохранение нынешней численности американских войск в РК на уровне 28,5 тыс. человек. Любое сокращение войск возможно лишь в том случае, если министр обороны подтвердит, что оно производится в интересах национальной безопасности. Кроме того, глава Пентагона должен подтвердить, что это сокращение не нанесёт существенного ущерба безопасности союзников США в регионе, и что с союзниками, включая РК и Японию, были проведены соответствующие консультации. ЗЗаконопроект отправлен на утверждение президенту США Дональду Трампу.