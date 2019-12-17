Чарльз Браун: КНДР может испытать ракеты большой дальности

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КНДР может испытать ракету большой дальности в качестве нежелательного для США «рождественского подарка». Об этом заявил командующий ВВС США в Тихоокеанском регионе генерал Чарльз Браун в ходе состоявшейся во вторник в Вашингтоне встречи с журналистами. Он напомнил, что в преддверии крайнего срока, установленного Пхеньяном для ядерных переговоров с США, который наступит в конце года, напряжённость обострилась. Генерал Браун сказал, что может быть испытана баллистическая ракета большой дальности, «вопрос только в том, произойдёт испытание такой ракеты либо в канун Рождества, либо на Рождество, или после Нового года». Американские военные готовятся отреагировать на любую северокорейскую провокацию, рассматривая варианты, которые были применены Вашингтоном в 2017 году, когда возросла напряжённость в отношениях США и КНДР. Одновременно генерал Браун не исключил, что «добровольный мораторий закончится, но сразу ничего не произойдёт»: Пхеньян объявит о каком-либо решении «и после этого не выстрелит», то есть не осуществит ракетный запуск.