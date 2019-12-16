Спецпредставитель США завершил визит в Сеул

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Спецпредставитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн завершил во вторник трёхдневный визит в РК, в ходе которого он призвал Пхеньян вернуться к диалогу. Стивена Бигэна провожал в аэропорту Кимпхо его южнокорейский коллега Ли До Хун, демонстрируя тесную координацию между союзниками в усилиях по возобновлению переговоров с КНДР. Выступая во вторник со специальной лекцией в сеульском университете Ёнсэ, Стивен Бигэн заявил, что у США нет крайнего срока для выполнения обязательств, которые президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чон Ын согласовали на первом историческом саммите в Сингапуре в июне прошлого года. Во время визита в Сеул Стивен Бигэн встретился в президентом РК Мун Чжэ Ином и представителями правительства, в том числе, с министром по делам воссоединения Ким Ён Чхолем и заместителем министра иностранных дел Чо Сэ Ёном. После визита в Японию Стивен Бигэн посетит Китай.