Правительство РК объявило национальную стратегию развития технологий искусственного интеллекта

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Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий РК сообщило во вторник о стремлении к 2030 году опередить другие страны в области искусственного интеллекта, чтобы поддержать национальную экономику и повысить уровень жизни своих граждан. Национальная стратегия развития технологий искусственного интеллекта была опубликована на заседании кабинета министров, состоявшемся во вторник под председательством президента РК Мун Чжэ Ина. Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий поставило целью вывести страну на первое место по конкурентоспособности данных технологий микросхем памяти. В период с 2020 по 2029 год в развитие данной отрасли планируется вложить 867 млн долларов. Инвестиции будут направлены на разработку чипов обработки в памяти (PIM), которые являются ключевой технологией развития технологий искусственного интеллекта. По сообщению правительства, эти планы помогут создать промышленную, социальную и государственную экосистему, способную стимулировать и поддерживать рост технологий следующего поколения. Развивая данную отрасль, РК стремится занять третье место в мире по конкурентоспособности цифровых технологий, а также поднять уровень жизни своего населения с примерно 30-го до 10-го место среди стран-членов ОЭСР.