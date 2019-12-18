Пентагон: КНДР может продолжить испытания, если не будет удовлетворена ходом переговоров с США

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КНДР может продолжить испытания, если не будет удовлетворена ходом двусторонних переговоров с США. Об этом заявил в понедельник глава Пентагона Марк Эспер в беседе с журналистами в самолёте, возвращаясь из Люксембурга в Вашингтон. Не уточнив, о каких именно испытаниях может идти речь, Эспер также сказал, что он хорошо знаком с «северокорейской стратегией и тактикой запугивания», поэтому следует приступить к обсуждению политического соглашения, которое позволит провести денуклеаризацию Корейского полуострова. Между тем, командующий ВВС США в Тихоокеанском регионе генерал Чарльз Браун в ходе состоявшейся во вторник в Вашингтоне встречи с журналистами не исключил, что КНДР может испытать ракету большой дальности в качестве нежелательного для США «рождественского подарка». Генерал Браун сказал, что может быть испытана баллистическая ракета большой дальности, «вопрос только в том, произойдёт испытание такой ракеты либо в канун Рождества, либо на Рождество, или после Нового года». Одновременно генерал Браун не исключил, что «добровольный мораторий закончится, но сразу ничего не произойдёт»: Пхеньян объявит о каком-либо решении «и после этого не выстрелит», то есть, не осуществит ракетный запуск.