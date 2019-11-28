Генассамблея ООН приняла очередную резолюцию по правам человека в КНДР

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Генеральная Ассамблея ООН приняла в среду резолюцию, осуждающую грубые нарушения прав человека в Северной Корее. Подобные документы принимаются 15 лет подряд. Как и раньше, резолюция принята консенсусом без голосования, и в ней в основном содержатся те же формулировки, что и в предыдущие годы. В документе, подготовленном странами-членами Евросоюза, говорится, что Генассамблея «осуждает систематические, широко распространённые и грубые нарушения прав человека в КНДР, в том числе те, которые могут квалифицироваться как преступления против человечности». В нём содержится призыв принять надлежащие меры для решения проблемы нарушений прав человека в КНДР, в том числе, путём её рассмотрения в Международном уголовном суде и принятия дополнительных санкций в отношении тех, кто несёт наибольшую ответственность за нарушения прав человека. Подчёркивается также важность межкорейского диалога. Как и раньше, северокорейская сторона выступила против принятия резолюции. Выступая на заседании Генассамблеи, постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что резолюция не имеет ничего общего с реальной защитой прав человека. По его словам, это традиционное заявление «враждебных сил», голосовать по которому нет даже смысла. Он сказал, что никаких нарушений прав человека, описанных в документе, не существует, и что резолюция была сфабрикована, чтобы «запятнать достоинство и честь» КНДР. В прошлом месяце Ким Сон выступил с аналогичными заявлениями в Третьем комитете ООН, который утвердил резолюцию, прежде чем направить её на рассмотрение Генеральной Ассамблеи.