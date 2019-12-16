РК и Швеция договорились укреплять сотрудничество в сферах экономики и построения мира на Корейском полуострове

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РК и Швеция будут укреплять сотрудничество в сферах экономики и построения мира на Корейском полуострове. Соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшихся в среду в Сеуле переговоров между президентом РК Мун Чжэ Ином и премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. Приветствуя гостя, южнокорейский лидер высоко оценил «активный вклад» Швеции в построение прочного мира на Корейском полуострове. Лидер Швеции обещал и впредь прилагать усилия в этом направлении. Кроме того достигнута договорённость об активизации сотрудничества в торговле, инвестициях, оборонной промышленности, науки и технике, а также в вопросах изменения климата и нераспространения ядерного оружия. После саммита в присутствии лидеров двух стран подписаны меморандумы о взаимопонимании в вопросах укрепления партнёрских отношений в областях здравоохранения, социального обеспечения и гендерного равенства. Ранее в тот же день Мун Чжэ Ин и Стефан Лёвен приняли участие в бизнес-форуме. В своём выступлении южнокорейский лидер подчеркнул, что мир на Корейском полуострове создаст условия для нового рывка в развитии. По его словам, соединение Юга и Севера железными и автодорогами откроет Евразию для Корейского полуострова.