Блюда корейской кухни помогают снизить вес и уровень холестерина

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Ежедневное употребление блюд корейской традиционной кухни хансик помогает снизить вес и уровень холестерина. Как сообщили в среду в Корейском управлении развития сельскохозяйственных районов, это подтвердили результаты исследования с участием 54-х южнокорейцев, страдающих избыточным весом. Они были разделены на три группы, одна из которых в течение четырёх недель употребляла блюда североамериканской кухни, вторая соблюдала диету, рекомендованную органами здравоохранения США, а третья питалась блюдами корейской кухни. Оказалось, что у тех, кто питался блюдами корейской кухни, уровень холестерина снизился в среднем на 9,5%. Исследования показали также, что уровень холестерина у тех, кто употреблял любые виды американской пищи, повышался. Выяснилось, что хансик помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и похудеть, а богатая комбинация ферментированных блюд улучшает работу кишечника. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Nutrients, а в начале следующего года будут опубликованы в European Journal of Nutrition.