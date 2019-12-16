Правительство РК: Рост экономики в 2020 году составит 2,4%

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Правительство РК представило прогноз роста отечественной экономики на следующий год на уровне в 2,4%. Это немного выше прогнозов Банка Кореи, Корейского института развития, других финансовых и исследовательских учреждений. В правительстве считают, что такой рост возможен, учитывая улучшение внутренних и внешних условий, а также эффективность экономической политики Сеула. Правительство приняло решение дополнительно обеспечить инвестиционные проекты компаний в объёме 12 млрд 800 млн долларов, повысив изначальный целевой показатель до 21,5 млрд долларов. Если учесть инвестиционные планы в гражданском и государственном секторе, то общий объём составит 86 млрд долларов. С этой целью решено расширить финансовую поддержку предприятий в сфере производства и строительства. Были объявлены и меры активизации потребления. Товары, купленные во время скидочной акции Korea Sale Festa, будут частично освобождаться от налогов. Планируется уделить внимание развитию новых отраслей 5G и сферы системных полупроводников. Продолжится политика создания новых рабочих мест и поддержки частного бизнеса.