Треть малых и средних компаний РК ожидают в 2020 году ухудшения экономической ситуации

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Треть малых и средних компаний РК считают, что в следующем году экономическая ситуация в стране ухудшится. На это указывают результаты опроса, проведённого Корейской федерацией малого и среднего бизнеса среди 2.945 компаний. Вышеуказанный ответ дали 36% респондентов. 57,7% считают, что ситуация останется схожей с этим годом. Лишь 6,3% респондентов настроены положительно. Среди причин возможного ухудшения экономической ситуации пессимистично настроенные предприниматели отметили усиление государственного контроля над бизнесом, чрезмерно резкую политику властей в области роста минимальной зарплаты и продолжительности рабочего времени, общий спад на мировом рынке, влияние торговой войны между США и Китаем. Индекс ожиданий малого и среднего бизнеса (SBHI) на следующий год составил 81,3 пункта, на 1,9 пункта меньше, чем в предыдущем году. Это самый низкий показатель с 2014 года, когда начался сбор соответствующей статистики.