Встреча президента РК и премьер-министра Японии состоится 24 декабря

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Двусторонняя встреча президента РК Мун Чжэ Ина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоится 24 декабря в китайском городе Чэнду провинции Сычуань в рамках ежегодной южнокорейско-китайско-японской встречи на высшем уровне. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Хён Чжон. По его словам, состоится обмен мнениями по сложным проблемам двусторонних отношений. Учитывая наличие таких проблем, предстоящая встреча имеет особое значение для поддержания импульса в диалоге между соседними странами,- подчеркнул Ким Хён Чжон. Предыдущая официальная встреча президента РК и премьер-министра Японии состоялась в сентябре прошлого года в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ноябре они провели краткую встречу в Бангкоке перед саммитом АСЕАН плюс три. 23 декабря Мун Чжэ Ин по пути в Чэнду сделает остановку в Пекине, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.