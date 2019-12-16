США потребовали от РК оплачивать часть расходов на ротацию американских войск

Photo : YONHAP News

В ходе состоявшихся ранее на этой неделе переговоров представители РК и США так и не смогли договориться о распределении совместных оборонных расходов в следующем году. Выяснилось, что это связано с позицией американской стороны, игнорирующей рамки соглашения. Выступая 18 декабря на пресс-конференции, представитель США Джеймс Дехарт заявил, что РК должна также покрывать расходы на перемещение американских войск на Корейский полуостров. На следующий день глава южнокорейской делегации на переговорах Чон Ын Бо провёл брифинг, на котором подчеркнул невозможность принятия таких условий, поскольку они выходят за рамки соглашения, которые поддерживались в течение 28 лет. Оно, в частности, предусматривает распределение расходов на выплату зарплат работников американских баз из числа местных жителей, строительные работы, материально-техническое обеспечение. Однако США требуют включить в документ пункты о расходах на ротацию войск и транспортировку военного оборудования. Если в Вашингтоне уверены в возможности изменения соглашения, то в Сеуле настаивают на недопустимости добавления новых пунктов. Сеул также требует признать вклад страны в укрепление двустороннего союза, выраженный в приобретении оружия, очистке загрязнённых территорий бывших американских баз и другое. Следующий раунд переговоров состоится в США в январе следующего года.