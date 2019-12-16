РК и ЕС сформировали панель арбитров по вопросу выполнения Сеулом конвенций МОТ

В рамках процедуры разрешения торговых споров между ЕС и РК завершено формирование панели арбитров, которые оценят эффективность мер Сеула по ратификации основных конвенций Международной организации труда (МОТ). Процедура была инициирована ЕС мотивируя этом тем, что РК принимает недостаточно мер. В 2010 году, заключив с ЕС соглашение о свободной торговле, РК дала обещание одобрить данные конвенции. Однако с тех пор существенного прогресса достигнуто не было. Если будет доказано, что РК не выполняет своих обязательств в рамках конвенции, то это будет означать нарушение условий FTA. Тогда РК будет считаться отсталой страной в вопросе прав трудящихся. 19 декабря в министерстве труда и занятости сообщили, что панель арбитров начнёт работу 30 декабря. В её состав входят три человека – по одному от РК и ЕС и один представитель третьей страны. РК представляет профессор Сеульского государственного университета Ли Чжэ Мин. От ЕС в состав панели вошёл профессор Лоранс Буассон де Шазурн из университета Женевы. Председателем выбран американский юрист Томас Финански. В течение 90 дней они должны представить доклад с рекомендациями.