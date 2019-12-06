Япония частично смягчила ограничения на поставку в РК стратегического сырья

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Министерство экономики, торговли и промышленности Японии опубликовало в пятницу на своём сайте сообщение о смягчении ограничений на поставку в РК фоторезистов. В июле этого года японское правительство предписало своим экспортным компаниям получать разрешение на поставку южнокорейским компаниям фоторезистов, фторированного полиимида и фтористого водорода. Эти виды сырья применяются в производстве полупроводников и дисплеев южнокорейскими компаниями, в числе которых Samsung Electronics. Через месяц южнокорейская сторона объявила о том, что она не будет продлевать действие соглашения о конфиденциальности военной информации GSOMIA, но в ноябре данное решение было отменено. Ранее на этой неделе РК и Япония начали рабочие переговоры о контроле над экспортом. Решение о частичном снятии экспортных ограничений принято накануне южнокорейско-японского саммита, который состоится в Китае 24 декабря.