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Политика

Президент РК отправился с визитом Китай

Write: 2019-12-23 10:30:22Update: 2019-12-23 18:13:26

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин отправился в понедельник с визитом в Китай. В Пекине  он проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего отправится в город Чэнду провинции Сычуань, где примет участие в ежегодном южнокорейско-китайско-японском саммите, а также встретится  с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и премьером госсовета Китая Ли Кэцяном в двустороннем формате. Ожидается, что южнокорейский лидер призовёт китайскую сторону сыграть более существенную роль в сдерживании провокационной активности КНДР и сохранении диалога с Пхеньяном. Как сообщил представитель администрации президента, пока трудно прогнозировать, какими будут итоги поездки. Известно лишь, что заинтересованные стороны намерены разрешить имеющиеся проблемы дипломатическими средствами. Помимо этого, привлекает внимание  вопрос о том, удастся ли Мун Чжэ Ину снять напряжённость в отношениях между Сеулом и Пекином в связи с размещением на юге Корейского полуострова американских комплексов ПРО THAAD, что привело к снижению числа китайских туристов, посещающих РК. В ходе саммита РК и Японии, намеченного на 24 декабря, стороны также будут обсуждать вопросы восстановления отношений, пострадавших из-за торговых и исторических споров. 
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