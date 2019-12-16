РК проиграла в инвестиционном споре с иранской семьёй

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В прошлом году РК впервые проиграла спор в рамках процедуры разрешения споров между инвестором и принимающей инвестиции страной (ISD). В 2010 году группа кредиторов в лице банка Ури и Корпорация по управлению активами решили продать компанию-производитель электроники Daewoo Electronics иранской промышленной группе Entekhab, контролируемой семьёй Даяни. В качестве первого платежа было внесено 10% суммы сделки в размере 57 млрд 800 млн вон или 49 млн 600 тыс. долларов по нынешнему курсу. Однако кредиторы расторгли контракт по причине недостаточного общего объёма инвестиций со стороны покупателя, но первый взнос возвращён не был. В этой связи в 2015 году представители Даяни обратились в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, ссылаясь на соглашение между РК и Ираном о гарантиях в сфере инвестиций, который в прошлом году принял решение в пользу иранской семьи, обязав правительство РК вернуть истцу первый платёж и проценты в сумме 73 млрд вон или 62 млн 700 тыс. долларов. В ответ южнокорейские власти обратились в Высший суд Великобритании с призывом отменить данное решение, учитывая, что вышеуказанные кредиторы не являются госструктурами, а первый взнос по контракту - это не инвестиции. Однако суд отклонил иск. Таким образом, подтверждено поражение южнокорейской стороны. Власти намерены договориться с кредиторами о возвращении суммы, проценты по которой, судя по всему, могут лечь на плечи налогоплательщиков.