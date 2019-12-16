В Пхеньяне состоялось заседание Центрального военного комитета КНДР

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Как сообщило в воскресенье агентство ЦТАК, в Пхеньяне состоялось заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, которое провёл председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын. Он проинформировал участников заседания о «сложной внутренней и внешней политической ситуации», подчеркнув необходимость принятия важных организационно-политических и военных мер по укреплению вооружённых сил, как того требует «быстро меняющаяся ситуация». На заседании обсуждены вопросы «формирования, расширения и реорганизации новых подразделений, вопросы переподчинения некоторых частей, важные военные вопросы и меры по изменению дислокации войск», - говорится в сообщении. Кроме того, «были отозваны и дополнительно выбраны некоторые члены Центрального военного комитета», произведены кадровые перестановки в руководстве ряда силовых ведомств КНДР и командования армейских корпусов,- сообщает ЦТАК. Заседание прошло в расширенном составе.