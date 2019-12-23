В Пекине состоялась встреча президента РК и председателя КНР

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23 декабря в Пекине состоялась встреча президента РК Мун Чжэ Ина и председателя КНР Си Цзиньпина. Последний раз они встречались в июне этого года на полях саммита ''Большой двадцатки''. Глава РК высоко оценил роль Китая в налаживании мира на Корейском полуострове. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация напряжённости и отсутствия диалога на Корейском полуострове не выгодна не только РК и Китаю, но и для КНДР. Мун Чжэ Ин выразил надежду на более тесное сотрудничество, чтобы использовать хороший шанс для достижения реальных результатов. Он пригласил Си Цзиньпина посетить РК в ближайшее время. В свою очередь, председатель КНР предложил поддерживать региональный мир, стабильность и процветание с целью развития РК и Китая. Говоря о переменах в мире, аналогов которым не было 100 лет, он предложил укреплять двусторонние партнёрские отношения. Отметив, что РК и Китай являются давними друзьями и партнёрами, Си Цзиньпин выразил надежду на вывод двусторонних отношений на новый уровень. Из Пекина южнокорейский лидер отправился в город Чэнду провинции Сычуань, где он примет участие в южнокорейско-китайско-японском саммите, а также встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и премьером госсовета Китая Ли Кэцяном в двустороннем формате.